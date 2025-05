Como secas extremas podem redefinir o futuro dos peixes na Amazônia

"Presenciar aquela seca foi um grande impacto para mim", recorda Zingel. "Quando conheci a Amazônia, a imensidão das águas me trouxe uma sensação de liberdade, de possibilidades infinitas. Sabíamos antecipadamente que a situação era extrema, mas vê-la de perto foi deprimente."

Zingel estuda lagos ao redor do mundo, com foco nos chamados "lagos rasos". Assim como muitos lagos amazônicos, esses ecossistemas possuem profundidade suficiente para que a luz solar alcance o fundo, geralmente até 5 metros, permitindo o crescimento de plantas aquáticas.

Na Amazônia, lagos conectados a rios, como o Tefé, também permitem a migração de peixes entre habitats. Durante a estiagem, esses lagos oferecem refúgio e alimento aos animais, graças à abundância de plantas aquáticas. No entanto, variações intensas no nível da água podem transformar o habitat, afetando a disponibilidade de nutrientes e a competição por recursos.

Outros lagos ao redor do mundo enfrentam desafios semelhantes. No continente africano, o Lago Chade encolheu de 25 mil km² nos anos 1960 para apenas 2,5 mil km² nos anos 1980, mas vem se recuperando desde então. Na Bolívia, o Lago Poopó secou completamente em duas ocasiões, em 2015 e 2021.

Diante desses desafios, Zingel investiga os impactos de longo prazo das oscilações no nível da água sobre os peixes, comparando a relação entre tamanho e peso em 10 espécies diferentes. As amostras foram coletadas em duas secas amazônicas: uma típica, em 2019, e a extrema de 2023. Os resultados são contundentes: com a seca severa, as proporções entre tamanho e peso dos peixes ficaram menores, tanto os sedentários quanto os mais ativos, como as piranhas.

Mesmo que algumas espécies tolerem águas mais quentes, as variações no nível dos lagos criam desafios para os peixes de maneira geral. "Todos esses fatores afetam a dinâmica das populações. Com eventos como esse se tornando frequentes, é razoável presumir que as espécies mais resistentes se tornem dominantes", pondera Zingel. "Mas, se muitas espécies forem perdidas, as populações remanescentes se tornam mais vulneráveis e o ecossistema como um todo perde resiliência."