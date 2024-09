Temperatura da Terra variou mais do se pensava em quase 500 milhões de anos

Um novo estudo conduzido pela Universidade do Arizona e pelo Smithsonian revelou a visão mais detalhada até agora sobre as mudanças na temperatura da superfície da Terra ao longo dos últimos 485 milhões de anos. Publicado na revista "Science", o estudo apresenta uma curva da temperatura média global, mostrando que a Terra passou por variações mais significativas do que se pensava, durante o Éon Fanerozoico.

Esse período geológico, que inclui extinções em massa e a diversificação da vida, também demonstra uma forte correlação entre a temperatura da Terra e os níveis de dióxido de carbono na atmosfera.

Os pesquisadores focaram nos últimos 485 milhões de anos, uma vez que os dados geológicos anteriores a esse período são limitados. Segundo Jessica Tierney, paleoclimatologista da Universidade do Arizona, é difícil encontrar rochas antigas com indicadores de temperatura preservados.