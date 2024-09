G20 aposta no turismo sustentável para desenvolvimento e preservação

Sustentabilidade foi a palavra-chave do encontro e se refletiu no documento assinado pelos ministros de turismo do G20 e os representantes de outros 24 países que participaram do encontro.

O relatório recomenda que organizações multilaterais e internacionais, bem como instituições financeiras, forneçam linhas de financiamento em quatro áreas prioritárias diretamente relacionadas ao turismo: resiliência climática e turismo positivo para a natureza, desenvolvimento social, criação de novos produtos turísticos em comunidades locais e desenvolvimento de infraestrutura turística compartilhada. "O apoio financeiro nessas áreas é essencial para garantir o pleno potencial do turismo", diz o documento.

O ministro do Turismo do Brasil, Celso Sabino, afirmou que a proposta oferece ao mundo um modelo de desenvolvimento econômico a partir do turismo sustentável.

"Vivemos um processo de transformação climática que requer a atenção de todos os níveis políticos e econômicos da sociedade", disse Sabino. "Nós temos em nossas mãos uma potente estrutura de geração de um mundo melhor. O turismo pode gerar desenvolvimento econômico e, sem dúvida nenhuma, contribui para a preservação do meio ambiente e a proteção das florestas e fontes de água", completou.

O texto também destaca a importância do investimento contínuo na capacitação profissional, do apoio a micro, pequenas e médias empresas, bem como da gestão eficaz de destinos para garantir que o turismo contribua para o desenvolvimento sustentável e a preservação de culturas locais.

Sob a presidência do Brasil, o grupo teve quatro reuniões desde janeiro que se encerraram na sexta-feira (20), quando Sabino anunciou a liberação de recursos do Fungetur para empreendimentos em destinos turísticos afetadas pelas queimadas que assolam o país.