Bioma do Ártico passa a emitir mais CO2 do que absorve, diz estudo

A tundra é um dos biomas encontrados no extremo norte do planeta e é composta por uma vegetação rasteira e pelo permafrost - uma camada de gelo, rocha e sedimentos.

As emissões provenientes das queimadas no Ártico atingiram uma média anual de 207 milhões de toneladas de carbono desde 2003, o que pressiona a capacidade do bioma de armazenar o gás no solo, nas plantas e no permafrost. A região de floresta boreal, localizada mais ao sul do Ártico, também tem registrado índices recordes de queimadas.

Ao mesmo tempo, os ecossistemas terrestres da região permaneceram uma fonte consistente de metano.

O estudo também revelou que a temperatura anual da superfície do ar no Ártico neste ano foi a segunda mais alta registrada desde 1900. Este é o nono ano seguido em que a temperatura média da região aumenta.

Como o Ártico virou emissor de CO2

O aquecimento global tem efeitos duplos no Ártico. Enquanto estimula a produtividade e o crescimento das plantas, que removem o dióxido de carbono da atmosfera, também leva ao aumento das temperaturas do ar na superfície, o que faz com que o permafrost descongele.