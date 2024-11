Ártico cada vez mais quente deixa 'verdadeiro lar' do Papai Noel sem neve

A alternância de geadas e degelos pode formar camadas de gelo impenetráveis, impossibilitando o acesso dos animais aos alimentos com seus cascos.

Boom do turismo

Turistas de todo o mundo comparecem em massa a Rovaniemi para desfrutar das belas paisagens com neve e experimentar o frio ártico.

Com apenas algumas horas de luz nesta época do ano, muitos também esperam ver as auroras boreais.

Muitas famílias com crianças sonham em experimentar a magia do Natal. "É muito bonito. É como nos filmes de Natal, super mágico", opinou María Batista Torres, de Tenerife (Espanha), que visitou a Vila do Papai Noel com seus dois filhos pequenos.

Além de conhecer o Papai Noel, os visitantes podem pagar para viajar em uma moto de neve ou subir em um trenó puxado por renas.