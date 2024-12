Cerâmica Tukano dá pistas sobre o manejo da floresta amazônica

O contato com o modelo de colonização trazido pelos europeus acarretou perdas significativas para as populações tradicionais, tais como a substituição gradativa dos artefatos confeccionados há milênios pelas mercadorias dos pehkasã - os não indígenas, em Tukano. Entretanto, a mobilização das ceramistas estimulou mulheres de diferentes gerações a se unir na luta pelo fortalecimento da identidade sociocultural e pela defesa de seus direitos, previstos na legislação vigente.

Panorâmica da comunidade com Rio Uaupés e floresta ao fundo Imagem: Maurício de Paiva

Carlos Augusto da Silva, conhecido como Tijolo, arqueólogo indígena, descendente das etnias Munduruku e Apurinã, esclarece que a cerâmica faz parte de um sistema de diálogo criado pelos povos da Amazônia para administrar a floresta. "Eles sabem quando colher as matérias-primas, como armazenar e lidar com os recursos naturais à sua volta. É assim que interagem com o meio, compartilhando com plantas e animais o ambiente ao redor", comenta Tijolo, que é professor doutor da Universidade Federal do Amazonas (Ufam).

Há, portanto, uma conexão direta entre o trabalho das ceramistas e a construção de paisagens. Os diferentes tipos de queima são exemplos de uma contribuição intelectual milenar dos povos originários, capaz de gerar solos férteis, como as Terras Pretas Antropogênicas (TPAs). As casas de forno, onde o uso adaptado do fogo pelas mulheres é uma constante, constituem centros de cultivo da terra extraordinários.

Coleta da argila para cerâmica em igarapé próximo a Taracuá. As mulheres costumam entoar cânticos e fazer benzimentos, que evocam cura e proteção durante o período de passagem pelas jazidas, locais sagrados para as oleiras Imagem: Maurício de Paiva

"O fogo já vem do começo. Quando voltamos do mato, queimamos primeiro a casca do caraipé [conjunto de árvores nativas usadas para reduzir a plasticidade da argila]", relata a artesã Maria Lucimar Araújo Costa. "Após modelar as panelas, as vasilhas, colocamos uma ao lado da outra para moquear [etapa em que as peças são postas em contato com o calor emanado das chamas, ainda baixas]. É um processo longo. Tiramos e botamos a cerâmica de acordo com o tempo, depois viramos de novo. Tudo tem o acompanhamento do fogo, ele é muito importante."