Em MG, os Maxakali convocam os espíritos para recuperar a Mata Atlântica

Essa lógica ganhou tintas de crueldade durante o regime militar, com a chegada à região de Manoel Pinheiro, capitão da Polícia Militar de Minas Gerais, idealizador do Reformatório Krenak — presídio destinado a indígenas "rebeldes", ali submetidos a castigos físicos — e criador da Guarda Rural Indígena, milícia que recrutava indígenas como soldados. Em terras Maxakali, com o apoio do SPI, o capitão Pinheiro forçou os indígenas a trabalhar em um sistema de agricultura extensiva sob estreita vigilância, proibindo a caça e as roças tradicionais. Além disso, se apossou de parte do território e ainda enviou centenas de jacarandás a madeireiras.

O território Maxakali, que antes cobria três vales, hoje está reduzido a 6.578 hectares, distribuídos em uma Terra Indígena e quatro microrreservas.

"Eles começam a morrer aos 20 anos"

Quando enfim a Terra Indígena Maxakali foi declarada em 1993, com 5.305 hectares, restavam 30% de Mata Atlântica na reserva. Desde então, mesmo dentro da TI, segundo computou o MapBiomas, outros 700 hectares de floresta foram cortados para dar lugar ao pasto, deixando o território com 17% de vegetação original — e sem nenhuma embaúba nela. Considerando que os Tikmu'un não criam gado, é de se supor quem foram os responsáveis.

Mas a falta de floresta é só um dos problemas. Os rios da TI estão há muito empesteados pelos dejetos das fazendas vizinhas, sejam fezes, lixo ou produtos químicos. Resta aos indígenas beber a água dos poços artesianos, e com ela os coliformes fecais e metais pesados ali contidos: um estudo detectou níveis de ferro 295 vezes maiores do que o permitido pelo Ministério da Saúde (quase 30.000%) nos córregos Umburanas e Água Boa, enquanto o teor de alumínio encosta nos 25.000%. E há 18 vezes mais do que deveria de arsênio, substância usada em pesticidas.

Não é à toa que a mortalidade infantil dentro da TI é dez vezes maior do que nos municípios do entorno — que possuem os menores IDHs em Minas Gerais. Uma em cada quatro crianças Maxakali morre antes de 1 ano de idade. E as que sobrevivem mal chegam à fase adulta. "Eles começam a morrer aos 20 anos", diz Rosângela de Tugny, etnomusicóloga que há duas décadas desenvolve pesquisas com o povo Tikmu'un, enquanto mostra como a pirâmide etária da população local se afina conforme avança a idade — apenas 5% dos cerca de 2.500 Maxakali existentes passam dos 50 anos.