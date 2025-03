Cientistas descobrem como as onças sobrevivem às cheias da Amazônia

Criada em 1990, a Reserva de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá, no coração da Amazônia, abriga 6.642 pessoas, incluindo 4.831 no entorno e 1.811 no interior, entre ribeirinhos, agricultores e extrativistas.

Cheia de rio na Reserva de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá Imagem: Miguel Monteiro/Instituto Mamirauá

Paulo Cavalcante Martins, liderança local, trabalhou diretamente no projeto das onças e destaca a participação ativa de outros comunitários nas capturas e atividades de pesquisa. "Lázaro e Railgler foram os que mais trabalharam nesse projeto. Não mediam esforços, fosse noite ou dia", recorda.

A pesquisa com onças em Mamirauá teve início nos anos 2000 com Emiliano Ramalho, hoje coordenador do grupo de pesquisas sobre felinos do Instituto Mamirauá. Nos primeiros anos, conversas com ribeirinhos foram essenciais para entender o comportamento das onças durante as cheias. Foram os comunitários que alertaram os pesquisadores, pela primeira vez, de que os felinos permaneciam no topo das árvores durante a cheia.

Para confirmar o que o conhecimento tradicional já apontava, foi necessário instalar colares e usar uma sofisticada modelagem de monitoramento. Os colares registram pontos de localização das onças em intervalos programados de uma a seis horas. No total, cerca de 13 mil localizações foram coletadas.