Desmatamento se aproxima de povos isolados na Amazônia brasileira

As comunidades tradicionais não seriam as únicas vítimas do avanço do desmatamento sobre os últimos maciços florestais da Amazônia. Segundo Ferrante, essa área é o berço dos rios voadores que levam água para outras partes do país, sendo responsáveis por 70% das chuvas no Sul e Sudeste do Brasil.

O avanço de não indígenas sobre essas florestas intocadas também os colocaria em contato com uma variedade desconhecida de vírus e bactérias. Assim como no caso do coronavírus (covid-19), esses microorganismos poderiam se espalhar rapidamente pelo restante do Brasil e até pelo mundo. "Este é um dos maiores reservatórios zoonóticos do planeta", afirmou Ferrante.

Um processo de demarcação turbulento

A Funai reconhece registros de 114 povos indígenas isolados em todo o Brasil, sendo a maioria na Amazônia. A decisão dessas comunidades de evitar o contato com a sociedade não indígena é uma resposta à violência enfrentada no passado. Durante a ditadura militar no Brasil, mais de 8 mil indígenas foram mortos em massacres, expropriação de suas terras, remoções forçadas de seus territórios, contaminação por doenças infecciosas, prisão, tortura e maus-tratos. A maioria dessas mortes ocorreu durante a construção das grandes rodovias que ligam a Amazônia ao restante do país.

Ainda hoje, o Brasil é o segundo país mais perigoso do mundo para defensores ambientais, incluindo os indígenas. Muitas vezes, os ataques vêm de madeireiros e pecuaristas que invadem seus territórios.

"Aqui no Purus a gente era mais de mil povos e agora somos uns dez", disse Zé Bajaga Apurinã. "Eles têm medo dos brancos matarem eles, porque já mataram muitos".