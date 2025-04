O improvável retorno de um dos mais raros papagaios do Brasil

A SPVS suspeita do excesso de turistas, que chegavam em barcos de passeio, vindos da Ilha do Mel ou de Paranaguá com a barulheira habitual das aglomerações humanas, o que provavelmente espantou o papagaio-de-cara-roxa, fazendo com que se bandeasse para outro local. "O ideal seria que tivesse uma fiscalização integrada entre a Marinha, o ICMBio e a polícia ambiental, orientando os turistas no local", sugere Elenise. Agora, resta procurar o novo pouso dos papagaios da Ilha do Pinheiro. "Eles devem estar usando outra área mais tranquila como dormitório. A gente acha que deve ser no interior do parque."

Esses ao menos conseguiram fugir; outros não têm a mesma sorte, pois traficantes, ainda que em número reduzido, continuam rondando os litorais em busca de filhotes para vender no comércio ilegal. Um ninho foi roubado recentemente, inclusive. "A gente sabe porque o ninho tinha uma câmera; sumiu a câmera e sumiu o papagaio", conta Elenise. "Infelizmente ainda tem gente que quer o papagaio em casa."

As vinte câmeras cedidas pela Polícia Federal e instaladas junto aos ninhos mais vulneráveis ajudaram a inibir a captura ilegal, mas, segundo Rubens Lopes da Silva, delegado da Polícia Federal especializado em meio ambiente, o que mais tem dificultado o tráfico na Ilha Rasa é mesmo a presença da SPVS, que ele chama de "guerreiros". "Você tem um aliado muito forte no front. A polícia não dá conta sozinha se não tiver o envolvimento do terceiro setor."

Essa presença, vale ressaltar, vai muito além do monitoramento dos ninhos. Elenise fala do importante trabalho de comunicação que a SPVS vem fazendo ao redor da Baía de Paranaguá: "A gente vai nas ilhas, conversa com as pessoas, para sensibilizar e informar que essa espécie é nativa da região e se for roubada poderá desaparecer; é todo um processo que vai ajudando as pessoas a ficarem com mais medo de roubar um filhote. Não digo que acabou, mas posso afirmar que diminuiu".

Rubens é menos otimista: "Pode ter diminuído, mas não acabou". O delegado, que trabalha há 20 anos com tráfico de animais silvestres no Paraná, reconhece a queda nas capturas ilegais, mas sustenta que ainda há uma rede suficientemente ativa para alimentar a demanda no resto do mundo. Até porque, segundo ele, é uma ave fácil de capturar: "O papagaio é muito previsível. Todo ano ele procura o mesmo ninho. Além disso, ele grita, então não é muito difícil de encontrar. Os traficantes já têm todo um mapeamento dos ninhos".