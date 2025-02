Projeto em fazenda busca proteger raposa que só existe no Brasil

Por ser uma espécie onívora, que se alimenta de animais e vegetais, a raposinha tem um papel preponderante no Cerrado. Ela consome sobretudo cupins, mas também besouros, roedores e frutos, potencialmente contribuindo para a dispersão de espécies de flora: na Chapada dos Guimarães, um estudo de 1998 e outro de 2020 identificaram que a raposa chega a consumir em torno de 30 espécies vegetais diferentes em áreas naturais. Além de haver uma relação direta entre raposas e tatu-pebas, existe uma forte correlação entre as chuvas, os cupins e as ninhadas de raposinhas. Nascidos em setembro, os filhotes saem das tocas um mês depois, prontos para se fartarem com a revoada de cupins causada pelo início das chuvas em outubro.

Ainda há muitas perguntas a serem respondidas sobre a espécie, que atualmente é considerada como quase em risco de extinção, mas as ameaças já são bem conhecidas pelos pesquisadores: diminuição do seu habitat natural, atropelamento em ferrovias e rodovias, perseguição e conflito com cães domésticos, conflito direto com pessoas (que atiram, envenenam e matam filhotes na toca) e diferentes doenças - tanto as que têm relação com os cães, como parvovirose, cinomose e sarna, como as derivadas do meio silvestre, como leishmaniose e doença do carrapato. Quanto mais degradado for o ambiente natural de Cerrado, mais suscetíveis as raposas ficam às doenças que são causadas pelo contato com as pessoas e o meio doméstico.

Plantações de soja também têm se mostrado uma ameaça para a espécie, porque a altura e a densidade das plantas dificultam a movimentação dos indivíduos. Das 11 fitofisionomias principais do Cerrado - categorizadas em formações savânicas, florestais e campestres -, as raposas ocupam os chamados campos limpos, onde a vegetação é formada principalmente por gramíneas nativas e poucos arbustos. Na paisagem transformada pelo ser humano, a que mais se aproxima deste cenário original é a pastagem do gado, com seu capim, moitas e algumas árvores. Nos últimos anos, porém, o gado tem perdido espaço para a soja, uma transição que traz mais trabalhadores e, consequentemente, mais cães domésticos e movimentação nas estradas de chão, intensificando os perigos já existentes.

Com poucas unidades de conservação espalhadas entre uma maioria absoluta de terras privadas no Cerrado, a situação para a raposinha é desafiadora. Segundo uma análise de viabilidade populacional realizada pelo Programa de Conservação Mamíferos do Cerrado (PCMC), há 80% de probabilidade de que a raposa-do-campo deixe de existir em 50 anos. O modelo não diz que isso vai acontecer, mas mostra números altos o suficiente para alertar que o animal é sensível à maneira como as pessoas usam e modificam o ambiente.

Vista aérea da Fazenda Entre Rios, vizinha à Fazenda Pontal, onde parte da terra está arrendada para plantação de soja Imagem: Augusto Gomes

Estudar para salvar

Para evitar que essa situação hipotética se torne realidade, o projeto Raposinha do Pontal une pesquisa, conservação e engajamento comunitário. Em uma fazenda de gado de 1.500 hectares na região do Pontal, em Goiás, biólogos e veterinários estudam o comportamento das raposinhas e monitoram alguns indivíduos identificados com brinco e coleira rádio-transmissora. Eles querem entender a ecologia e a saúde da espécie e suas interações com outros carnívoros silvestres, também estudados pelo projeto, em um ambiente de agroecossistema (um espaço natural modificado para a produção agrícola com base em práticas sustentáveis).