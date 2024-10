Editora focada em mulheres indígenas quer retomar territórios pela palavra

O livro surgiu da inquietação de Aline ao questionar onde estavam os indígenas na cidade do Rio de Janeiro. O livro, fruto de uma pesquisa que envolveu entrevistas com 13 indígenas de diferentes etnias, aborda as realidades de mulheres que viviam tanto em áreas urbanas quanto em aldeias.

Entre as etnias representadas no livro de estreia, estão Anambé, Guarani, Kayapó, Puri e Xavante. O trabalho, que foi concebido por meio de um edital, mostra como as experiências dessas mulheres em suas lutas e conquistas cotidianas têm a ver com a questão de território.

Alguns títulos do catálogo da editora Pachamama Imagem: Divulgação

Desafios

"Cada livro é um projeto, uma floresta, uma extensão. O desafio, no entanto, sempre foi se manter fora do mercado editorial tradicional, que vê o livro como um produto, e não como um espaço de memória. Tivemos muita dificuldade por não adequar o livro a esse mercado editorial que é um espaço, primeiramente, capitalista", justifica Aline.

Para Shirlei, que é professora, a curadoria também é uma questão primordial. "A editora Pachamama requer uma mentoria bem criteriosa, pois apoia autoria de pessoas indígenas e negras que são comprometidas com esses movimentos. É muito importante que promova a qualidade dos livros e do conteúdo. A Pachamama propõe a publicação de livros multilíngues que nos leva a refletir e se sensibilizar sobre as diversas etnias que estão no Brasil, no mundo".