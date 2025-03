Expedição confirma: Antártida está derretendo, e Brasil sofre impactos

O aquecimento global aumenta essa diferença de temperatura entre os polos e os trópicos, intensificando as correntes atmosféricas. No Brasil, os efeitos são períodos mais quentes e secos no centro e norte do país — que no ano passado enfrentou uma estiagem histórica, com rios virando extensos bancos de areia na Amazônia — e mais chuva na região sul. "A Antártida tem papel dominante na quantidade e intensidade de ciclones e frentes frias no Rio Grande do Sul", afirma Aquino.

Os cientistas coletaram amostras de gelo, neve, plantas e microrganismos para entender como a Antártida está reagindo às mudanças climáticas Imagem: Anderson Astor e Marcelo Curia / ICCE

Em 2023, o Rio Grande do Sul já havia sofrido duas grandes enxurradas, em setembro e novembro. Apenas seis meses depois, em maio de 2024, quantidades de chuva sem precedentes provocaram a maior tragédia climática do estado, com mais de 180 mortes e 700 mil desabrigados. Na capital dos gaúchos, Porto Alegre, partes da cidade ficaram mais de um mês debaixo da água.

"Esse cenário de degradação ambiental está criando as condições para que a polarização frio e quente seja mais intensa", diz Aquino. "Por isso, podemos dizer que esse fenômeno vai ser repetir dentro de uma janela de trinta anos".

Para além dos efeitos no clima, o aumento da temperatura na Antártida contribui para o aumento do nível do mar, que coloca em risco cidades costeiras do Brasil e do resto do mundo. Na Austrália, por exemplo, o avanço das águas já levou o governo a elaborar um plano de realocação da população de um arquipélago inteiro.

Um dos objetivos da equipe liderada pelo Brasil era coletar dados sobre a velocidade do derretimento destas geleiras, que têm em torno de 500 metros de espessura. Mais do que isso, eles querem entender se estas enormes massas de gelo estão deslizando mais rapidamente em direção ao oceano.