Mineração ameaça produção de mel do maior quilombo da Caatinga

Quando Júlio de Castro começou com a apicultura, em 1986, ele não imaginava um dia chegar, junto com a sua família, às 500 caixas de abelhas que mantém atualmente, capazes de produzir até dez toneladas de mel por ano. Júlio é morador do Quilombo Lagoas e um dos associados da Cooperativa Mel do Sertão, localizada na Serra da Capivara, no Piauí, a região que mais produz mel no Nordeste.

"Eu comecei com a abelha porque ela deu um retorno extraordinário. Eu mesmo nem trabalho mais com a roça", diz Júlio. "Em 2021, retirei mais de dez toneladas e fiz 100 mil reais vendendo a R$ 16,50 o quilo de mel. Este lugar é excelente, eu não troco aqui por nada. No inverno é verde, a gente trabalha bem, cuida das abelhas, é água jorrando por todo buraco, e é só alegria respirando o ar puro desta região."

O Quilombo Lagoas possui mais de 140 famílias apicultoras associadas, tornando-se a comunidade que mais produz mel na macrorregião da Serra da Capivara, com uma média anual de até 500 toneladas por ano. Este é o maior território quilombola do bioma Caatinga, com uma extensão de 62.375 hectares e 119 comunidades, atravessando seis municípios: São Raimundo Nonato, Dirceu Arcoverde, Bonfim do Piauí, São Lourenço do Piauí, Fartura do Piauí e Várzea Branca.

"As abelhas são o 13º salário do sertão", afirma Cláudio Tenório, liderança quilombola. "Elas produzem muito mel e o mundo todo precisa de mel para a medicina e a produção de cosméticos. Se a mineradora chegar e poluir aqui, nós vamos perder nosso certificado de mel orgânico e não vamos conseguir vender para o exterior."

Em 2019, a SRN Mineração conseguiu uma licença prévia expedida pela Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Piauí (Semar) para pesquisar minério de ferro na região. Neste mesmo ano, em audiência pública, foi apresentado o Estudo de Impacto Ambiental (EIA/Rima) produzido pela empresa.