Novas espécies de sapo dão pistas sobre história geológica da Amazônia

O sapo Neblinaphryne imeri foi descoberto em 2022 e descrito como nova espécie em artigo para a revista científica Zootaxa apenas em setembro deste ano. Rodrigues explica que o mesmo grupo de cientistas que coleta os bichos nas expedições também dá aulas, orienta alunos, segue pesquisando e faz uma extensa análise de cada espécie coletada.

Diversos aspectos são observados para descrever uma espécie nova: analisar fotos e o canto do bicho em vida, estudar o corpo com lupa, efetuar medidas de todos os indivíduos coletados, determinar o sexo, extrair partículas do tecido para análise de DNA, enviar o DNA para ser sequenciado - no caso do Neblinaphryne imeri isso se deu na Coreia. Depois, segue-se com o estudo dos ossos e articulações, fazendo escaneamento do esqueleto, e só então chega o momento de descrever a nova espécie.

Ainda há espécies que vieram junto na expedição de 2017 que aguardam por ser descritas. "Nos próximos dois a três anos devem sair vários trabalhos, para a gente encerrar pelo menos a parte da descrição das novas espécies do Pico da Neblina".

"Nós estamos descobrindo fauna e flora novas de um Brasil completamente desconhecido. Quer dizer, estamos preenchendo um ramo da árvore da vida desconhecido e que pode ter coisas extremamente importantes", diz Rodrigues, que já tem planos para uma próxima expedição, agendada para 2025, também com apoio do Exército, para a Serra de Tulu-Tuloi - a cerca de 200 quilômetros do Imeri, também no Amazonas.

Por Sibélia Zanon

