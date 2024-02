Ribeirinhos se unem para preservar tartarugas na Amazônia

Apesar de proibido pela legislação ambiental, o consumo de ovos e da carne de tartaruga parece ainda fazer parte das tradições locais, contribuindo para a redução de indivíduos; projetos de mineração e construção de barragens também representam ameaça à sobrevivência das espécies.

Um dos montinhos de areia parece se movimentar. Fábio abre caminho com as mãos e um filhote de pitiú emerge do ninho. Com cerca de 4 centímetros, o quelônio passa a nadadeira no olho direito e depois repete o gesto do lado esquerdo. É preciso desembaçar os olhos para enxergar o novo mundo. Segundos depois, emerge outro filhote.

Num dos biomas mais biodiversos em quelônios do mundo, moradores de Juruti (PA) viram a abundância de tartarugas e outras espécies despencar ao longo das últimas gerações. Relatos dos antepassados e as próprias observações sobre a drástica redução levaram ribeirinhos de 32 comunidades no município de Juruti, no Pará, a se organizar, de forma independente e voluntária, para preservar espécies como tartaruga-da-amazônia (Podocnemis expansa), tracajá (Podocnemis unifilis), pitiú (Podocnemis sextuberculata) e irapuca (Podocnemis erythrocephala).

O trabalho consiste em vigiar as praias durante a noite a partir de setembro, quando inicia o período de desova e as fêmeas ficam mais vulneráveis. Depois, os comunitários coletam os ovos de cada ninho, transportando-os para um berçário ou chocadeira — área cercada na areia, onde os ovos ficam protegidos até o nascimento dos filhotes, quando são colocados em tanques até a soltura, que no último ano ocorreu no início de março.

Beira de rio no município de Juruti (PA). O calor excessivo e o período intenso de seca esquentou as águas e baixou o nível de lagos e rios amazônicos, gerando dificuldades para as tartarugas fazerem a postura Imagem: Julia Lemos Lima/Mongabay

"Se as espécies hoje estão conseguindo aumentar a população silvestre nos rios da Amazônia, é graças ao trabalho de base de manejo comunitário", diz Fábio Andrew Cunha, jurutiense especialista em quelônios. "Hoje nós temos na Amazônia brasileira 21 espécies de quelônios descritas. Nessa região [Juruti], nós já conseguimos catalogar 14 espécies, sendo uma endêmica. A gente considera o Brasil um 'turtle hotspot, uma área prioritária para conservação do grupo".