Pesquisadora descobre um novo papel do peixe-boi: 'Jardineiro da Amazônia'

Depois disso, as amostras precisaram ser desmanchadas com pinças, devido à sua textura fibrosa. Ao todo, foram encontradas 2.033 sementes, das quais 556 estavam viáveis com embriões. "Esse número é impressionante", afirma Maria Tereza Piedade, pesquisadora do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa). "É mais do que suficiente para confirmar que o peixe-boi é um dispersor de sementes."

Qual a importância dessa descoberta?

Na Amazônia, a dispersão de sementes e a distribuição de plantas estão intrinsecamente ligadas aos ciclos de cheia e seca dos rios. Maria Tereza explica que, durante as cheias, a água age como o principal dispersor, especialmente de plantas aquáticas e semi-aquáticas, nas várzeas e igapós.

Lago Amanã, no Amazonas Imagem: Miguel Monteiro

"As plantas frutificam, e as sementes caem na água. Peixes as comem e as levam para outros habitats, rio acima ou em áreas próximas", explica a pesquisadora, referindo-se a estudos que já documentaram sementes no trato digestivo de peixes.

Mas saber que o peixe-boi desempenha um papel semelhante é uma descoberta significativa. Pesando até 550 kg, o peixe-boi se alimenta de até 40 kg de plantas aquáticas por dia, e já foram registrados deslocamentos do animal de até 115 km entre os lagos Amanã e Mamirauá. Com um trato digestivo longo, as sementes podem permanecer em seu intestino por até uma semana, aumentando seu potencial como dispersor. "Além disso, ele já entrega a semente com adubo natural, um verdadeiro kit de jardinagem", comenta Maria Tereza com bom humor.