Antas no Cerrado inspiram pesquisas sobre saúde humana e pesticidas

Medici reconhece que, embora as evidências indiquem uma conexão, ainda não é possível afirmar que as lesões encontradas resultaram da contaminação por pesticidas. Ou seja, são necessárias mais investigações, diz ela. "O contexto nos leva a crer que estão relacionadas, mas não fizemosnecropsias em outros biomas para comparar amostras", diz ela. "Apenas comparando com uma amostra controle que poderíamos afirmar com certeza."

De acordo com a Incab, a maioria das antas amostradas no estudo anterior, realizado entre 2015 e 2017, eram animais mortos em acidentes rodoviários ao longo de 34 rodovias no estado de Mato Grosso do Sul. Imagem cortesia da Incab/IPÊ.

Contaminação humana

A recente pesquisa da Incab em humanos foi realizada em uma área de 2.200 quilômetros quadrados, a mesma área onde foi realizado o estudo com as antas, nos municípios de Nova Alvorada do Sul e Nova Andradina, no Mato Grosso do Sul. Medici caracteriza a área como um "grande mosaico", abrangendo vários usos da terra, desde plantações de eucalipto e rodovias até grandes fazendas do agronegócio, com a cana-de-açúcar como cultura predominante, bem como assentamentos onde é praticada a agricultura familiar em pequena escala.

Durante um período de uma semana em 2023, os pesquisadores coletaram amostras biológicas, como sangue e urina, de 94 moradores, principalmente pequenos produtores rurais envolvidos na agricultura e pecuária, com idades entre 19 e 73 anos, em áreas próximas ao local no qual antas contaminadas por agrotóxicos haviam sido encontradas anos antes. Os participantes do estudo também passaram por uma consulta e foram entrevistados para identificar possíveis contatos anteriores ou atuais com pesticidas.

A pesquisa constatou que 36 dos indivíduos amostrados estavam contaminados com resíduos de algum tipo de produto tóxico, com a detecção de cinco pesticidas diferentes, incluindo glifosato e malation, que os pesquisadores da Incab consideram ser os principais pesticidas detectados.