"A Mata Atlântica está morrendo", diz botânico premiado Ricardo Cardim

Trecho de Mata Atlântica na Reserva Natural Vale, em Linhares (ES) Imagem: MTur Destinos, via Wikimedia Commons

E por que é importante uma floresta ter árvores idosas?

Elas são fundamentais para o equilíbrio ecológico da floresta. Vários trabalhos científicos mostram que essas árvores-monumento desempenham papéis que as árvores jovens não conseguem, como conservar carbono, proteger as outras árvores, formar o microclima da floresta e abrigar a biodiversidade nas suas copas através de epífitas, animais, polinizadores, etc. É como o motor de um carro: você tira uma única peça e tudo para. E as árvores gigantes são uma peça muito importante desse motor.

Árvores seculares não são substituíveis. Elas nasceram em condições completamente diferentes das de hoje no planeta. Um jequitibá na Mata Atlântica dificilmente vai chegar no porte e na idade que chegaram as árvores quando isso aqui era ainda indevassado pela civilização.

O que mudou na sua percepção depois das expedições que você fez em busca das maiores árvores da Mata Atlântica?

Eu tinha uma ideia completamente equivocada da floresta. Eu achava que a floresta estava melhor. Me assustou muito a degradação. E me assustou ainda mais o desconhecimento cabal das pessoas, e mesmo de autoridades, com relação à degradação da floresta. Ou seja, a floresta está ali sendo preservada apenas pela força da lei, mas ela está implodindo em si pela falta de biodiversidade. Hoje, com toda essa experiência de horas de floresta, de pesquisa em bibliotecas, eu sinto a Mata Atlântica extremamente vulnerável. E falo que ela está morrendo. Eu acho que os nossos filhos não vão ver árvores grandes facilmente.