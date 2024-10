Reservas Votorantim: Floresta em pé é um negócio para dar lucro

***

Ecoa: Por que custa tão caro manter uma floresta em pé?

David Canassa: Os cuidados são caros. É preciso, por exemplo, evitar incêndios. Um pedacinho de vidro caído no chão pode gerar fogo. Então precisa fazer prevenção, cuidar, ter uma brigada, comprar equipamentos. Além disso, há impostos territoriais, custos com pessoal treinado, estradas de acesso. Quem tem uma propriedade tem responsabilidade legal pelo zelo com o território. Isso tem custos. Então, se você tem uma terra e paga caro para que ela siga em pé, que tal gerar receita? Trata-se de um negócio que precisa virar realidade.

Ecoa: A floresta em pé dá lucro?

David Canassa: Os negócios gerados por ela podem dar lucro sim. Nós falamos em conservação. Conservamos a floresta em pé. E queremos usar o que está ali. Prospectamos e geramos negócios a partir destes ativos. Quando começamos as atividades estruturamos três cadeias: a primeira foi a das compensações florestais. A segunda foi o múltiplo uso da terra, que identifica o uso inclusivo, ou seja, um tipo de cadeia que gere negócios que incluam a comunidade para que ela veja valor na floresta em pé. A terceira cadeia é a restauração.

Ecoa: Estamos no meio de uma COP da Biodiversidade e nos preparando para a COP do Clima. Quais expectativas do Brasil a partir destes encontros?

David Canassa: Esperamos que os acordos mundiais avancem e gerem oportunidades de negócios. A COP da Biodiversidade ainda está engatinhando do ponto de vista de prospecção do potencial existente na floresta. Já na COP do Clima vamos mostrar nossas cartas. Precisamos de uma economia que absorva carbono. Temos a melhor tecnologia aqui no Brasil para isso: chama-se árvore.

Leia mais aqui.

Energia nuclear pode ser considerada "limpa" - porém traz riscos e conta com impactos ambientais relevantes Imagem: Unsplash

Polêmica: IA "verde" aposta em energia nuclear para manter datacenters

Não é preciso nenhum exercício de futurismo para acreditar que, em breve, não viveremos sem Inteligência Artificial. Porém, não existe almoço grátis: para ser gerada, a IA depende de datacenters que têm fome de muita, mas muita energia. Com uma demanda de IA que só aumenta no mundo, como gerar toda essa energia com o mínimo de impacto ambiental possível? As Big Techs parecem ter encontrado uma resposta rápida: investindo em reatores nucleares.