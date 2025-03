Tecnologia para inclusão: IA desenvolve teclado controlado pela mente

Segundo Oullier, não existe leitura da mente e sim compreensão da intenção por meio de uma gama diversificada de biosinais. O chamado

"teclado controlado pela mente" que está sendo desenvolvido é baseado em uma combinação de ondas cerebrais e movimentos faciais que a IA transforma em comandos. Estes comandos são enviados para um computador, permitindo que o usuário selecione letras, seja auxiliado pelo preenchimento automático inteligente de palavras, corrija erros de digitação e envie mensagens.

"A solução não é invasiva. Nossa abordagem ignora a necessidade de implantes. Estamos usando sensores que são aplicados no couro cabeludo ou na pele junto com uma webcam comum e um relógio inteligente. O sistema pode, portanto, ser facilmente configurado e removido fora dos ambientes médicos tradicionais", esclarece o cientista.

A tecnologia do Prometheus BCI foi inspirada por um brasileiro, o professor e pesquisador Rodrigo Hübner Mendes, que perdeu a mobilidade do ombro para baixo após ser baleado na coluna em um assalto. Oliver Oullier e Hübner ficaram amigos após uma reunião na Casa Branca em que foram reconhecidos como Jovens Líderes Globais pelo Fórum Econômico Mundial. Rodrigo compartilhou com Oullier seu desejo de uma solução controlada pela mente e foi a partir de então que os cientistas passaram a trabalhar no Prometheus.

Por enquanto o sistema Prometheus BCI ainda não está sendo comercializado - ele está em fase de demonstrações. Após o revezamento da tocha olímpica controlado pela mente, a tecnologia foi levada para uma cúpula de IA nas Nações Unidas, onde um tweet foi redigido e enviado sem comandos físicos ou vocais ao presidente francês Emmanuel Macron - que gentilmente respondeu com uma

mensagem de felicitações. Em fevereiro deste ano, as empresas levaram o sistema ao Parlamento francês, onde uma emenda defendendo um investimento de 100 bilhões de euros em IA foi apresentada, ao vivo, também sem interações físicas com teclado, mouse ou tela, e sem comandos de voz.

O foco da Allianz Trade e da Inclusive Brains é expandir o impacto dessa inovação, beneficiando não apenas as pessoas com deficiência, mas toda a sociedade. Por esse motivo, as empresas garantem que o código do algoritmo do Prometheus BCI será em breve disponibilizado para todos. "Nosso compromisso é fazer o algoritmo Prometheus BCI em código aberto, convidando a colaboração e permitindo que o maior número possível de pessoas se junte a nós para alavancar a IA a fim de criar um mundo mais inclusivo", afirma Oullier.