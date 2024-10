Empresa da Votorantim quer mostrar que floresta em pé pode dar lucro

Ecoa: A floresta em pé pode dialogar com o agronegócio?

David Canassa: Sim. Toda propriedade no Brasil precisa ter floresta nativa, isso é lei. O agricultor quer ver o modelo funcionando e nós temos uma empresa que funciona: é um negócio que gera receita, dá frutos. Inclusive provemos serviços. Então existem proprietários rurais que já entenderam que a manutenção da floresta diminui, por exemplo, riscos de pragas, garante água. A floresta presta serviços ecossistêmicos. Já outros proprietários viabilizam a conservação a partir do mercado de carbono. Ele precisa de investimento para fazer o controle do território contra incêndios. Quem ajuda no custeio? O carbono, a geração de créditos.

Ecoa: Estamos no meio de uma COP da Biodiversidade e nos preparando para a COP do Clima. Quais expectativas do Brasil a partir destes encontros?

David Canassa: Esperamos que os acordos mundiais avancem e gerem oportunidades de negócios. A COP da Biodiversidade ainda está engatinhando do ponto de vista de prospecção do potencial existente na floresta. Já na COP do Clima vamos mostrar nossas cartas. Precisamos de todas as soluções possíveis não só para mitigar a emissão de carbono: a ideia é zerar e, se possível, absorver carbono. Precisamos de uma economia que absorva carbono. Temos a melhor tecnologia aqui no Brasil para isso: chama-se árvore. Se conseguirmos endereçar agora nesta COP podemos trazer muitas oportunidades de conservação e, quem sabe, acoplar biotecnologia nas florestas, gerando novos produtos daí. Temos que unir as forças do país para trazer estes interesses de negócios para cá.

