Rio tem a primeira moradia estudantil projetada para incluir PCDs

O sonho de morar sozinho e ter uma vida independente dos pais povoa a mente da maioria dos jovens - incluindo aqueles que têm algum tipo de deficiência. Esta conquista deve ser ampliada e um projeto pioneiro no Brasil vem chamando a atenção pelo seu sucesso: no prédio icônico do antigo Hotel Novo Mundo, no bairro do Flamengo, no Rio de Janeiro, funciona uma residência estudantil especialmente preparada para receber, entre outros, adultos com deficiência intelectual.

Trata-se de um projeto da Uliving, empresa que atua no setor de moradias estudantis, em parceria com o Instituto JNG, que atua em prol da autonomia e independência de adultos com deficiência. Hoje o projeto conta com 10 apartamentos tipo estúdio (quarto, cozinha e banheiro, mobiliados e equipados com TV, frigobar e cooktop) direcionados para esta finalidade. O prédio também conta com vários espaços de lazer compartilhados em que a interação é estimulada.

"Não se trata de uma moradia apenas para PCDs, muito menos um espaço de internação, ou algo hospitalar. É um lugar para jovens estudantes de todos os tipos e lugares. Apenas alguns apartamentos são reservados a pessoas com deficiência. O clima em todo o prédio é alegre, colorido e de convivência", explica Flávia Poppe, presidente e fundadora da JNG.