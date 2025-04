Mundo dos Jetsons: carros voadores elétricos se preparam para decolar

Ecoa: Como serão estas baterias e quais os desafios de sustentabilidade que elas impõem?

Larissa Maraccini: Estamos fazendo estudos em baterias que nunca foram feitas antes. Afinal não se trata de uma bateria qualquer: ela é destinada a um veículo que voa. O mercado hoje discute veículos híbridos, elétricos, mas tudo muito focado em terra. E eu acho que existem outras avenidas para o ar, outras tecnologias que, à medida em que a gente estuda, gera e certifica um produto, abre caminho para outras empresas. Estamos gerando conhecimento para melhorar produtos já existentes. Nosso desafio agora é usar a tecnologia da bateria para o nosso mercado. Nosso fornecedor é a BAE Systems, que está há mais de 25 anos estudando e desenvolvendo essa competência. Pensamos agora na vida da bateria, sua destinação, as opções de segunda via. Para cada um desses temas, há um grupo de trabalho com soluções diferentes e sempre com a sustentabilidade em foco.

Ecoa: Além de serem elétricos, quais as outras características sustentáveis dos eVTOLs?

Larissa Maraccini: A proposta do eVTOL é ser um veículo simples, que demanda pouca manutenção e, portanto, um potencial custo de operação mais baixo. Quando eu falo deste custo mais baixo, eu estou falando de sustentabilidade. Todas as operações de fabricação serão alimentadas por energia limpa e renovável, assim como as tintas utilizadas são a base de água. O time de engenharia também está focado na questão da acessibilidade dentro da aeronave, que irá operar com emissões de carbono zero e baixo ruído.

Ecoa: Como estão os testes no momento?

Larissa Maraccini: Teremos o primeiro teste no ar, não tripulado, no segundo semestre deste ano. Por enquanto, estamos fazendo testes em solo das partes da aeronave, projetada com capacidade para quatro passageiros e um piloto. Antes de voar, há inúmeros testes de todos os subsistemas de engenharia. Mas também estamos ansiosos para chegar logo aos céus.

Brilho mais sustentável: como são os diamantes criados em laboratório

Julia Blini e Luna Nigro, sócias da GAEM, primeira joalheira brasileira a trabalhar com diamantes de laboratório em todas as suas joias Imagem: Divulgação/GAEM

Quem admira o brilho eterno dos diamantes deve lembrar que a pedra preciosa mais cobiçada do mundo também eterniza impactos ambientais e sociais sem precedentes por conta de sua extração predatória. Sem contar que não existe uma fonte infinita que jorra diamantes sem parar - portanto, eles têm dia e hora para acabar no planeta.