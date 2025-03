Por que a sociobioeconomia pode transformar a forma de fazer negócios

O nome é tão comprido que muita gente já desiste antes mesmo de entender o que é: sociobioeconomia. Porém, não se assuste com palavrões. Estamos diante de um modelo que integra as três pontas mais importantes para o desenvolvimento nos tempos de hoje: os aspectos sociais, econômicos e ambientais. Ou seja: a sociobioeconomia compreende tudo o que os países e as empresas devem perseguir se quiserem continuar existindo.

Parece bom, mas o que isso significa exatamente? A sociobioeconomia promove o desenvolvimento econômico mantendo a floresta em pé, recuperando áreas devastadas, unindo uma economia de baixo carbono ao bem-estar dos povos originários que vivem nas nossas matas. É um novo paradigma econômico que olha além da simples fabricação de um produto: ele pensa na forma de sua produção, no território em que está inserido, na sua diversidade, nas relações que as pessoas têm com este território, além de, obviamente, na preservação. A proposta aqui é o uso sustentável da nossa biodiversidade, integrando a ciência, tecnologia e saberes tradicionais.

No ano em que o Brasil sediará a COP-30, a sociobioeconomia não sai da boca do governo e vem fazendo os olhos dos investidores brilharem. No mês passado, o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA) e o Banco da Amazônia (BASA) assinaram um acordo de cooperação para fortalecer o financiamento da sociobioeconomia na Amazônia. O acordo tem como objetivo a formação de cem agentes de crédito rural da sociobioeconomia e da agroecologia por ano durante os cinco anos de vigência da parceria, entre 2025 e 2029.