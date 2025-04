'Pote não foi feito para ser jogado fora', diz diretora da Tupperware

Nesta nova fase, a Tupperware quer unir as gerações, mostrando, por um lado, a versatilidade de seus produtos, e, por outro, reafirmando o impacto positivo e sustentável de escolhas mais duradouras no dia a dia. É o que diz a executiva Patrícia Braga, na entrevista a seguir.

Ecoa: Muitas pessoas associam a Tupperware a memórias afetivas. Como a marca pensa em aproveitar essa nostalgia para se reconectar com as novas gerações?

Patrícia Braga: A campanha "Destampe o Futuro" aposta no conceito de "newstalgia", uma brincadeira que une nostalgia e inovação, trazendo produtos duráveis, seguros e sustentáveis para o cotidiano das pessoas. A Tupperware nunca deixou de ser atual, mesmo com quase 80 anos de existência. Ela já nasceu com o objetivo, por exemplo, de evitar o desperdício, mantendo alimentos bem armazenados, e com produtos de durabilidade superior a outros que hoje você encontra no mercado. E a marca também traz a questão da afetividade. Há inúmeras histórias que ligam os potes com a vida das pessoas.

Ecoa: Conte algumas dessas histórias.

Patrícia Braga: Há pessoas que deixaram seus Tupperwares de herança em testamentos, como relíquias mesmo. Teve uma mãe que vendeu a moto do filho, que estava em seu nome, para comprar Tupperwares, afirmando que o filho e a moto davam muito trabalho... E um outro caso de um casal que se conheceu quando a moça foi devolver a tampa de um Tupperware para a vizinha e o rapaz abriu a porta. Apaixonaram-se. No dia do casamento, colocaram a tampa do Tupperware no bolo. Existem diversas histórias curiosas como estas que mostram todo o lado social da marca.

Ecoa: As chamadas "Festas de Tupperware" trazem estas memórias, além de terem revolucionado todo um modelo de venda direta no mundo. Mas que hoje concorrem com outros modelos, como o e-commerce.

Patrícia Braga: A venda direta corresponde a maior parte da nossa força de vendas no Brasil. Existem outros setores que também atuam com venda direta, como joias, cosméticos, mas no setor de utensílios domésticos somos basicamente os únicos. Nossa força de vendas é tão passional e tão apaixonada que falamos que temos uma comunidade. Mas acompanhamos as tendências e temos também nosso e-commerce, além de vários marketplaces. Entretanto, seguimos incentivando a venda direta, que é feita majoritariamente por mulheres. É um modelo de negócio que trouxe às mulheres um empoderamento e uma independência financeira muito importante. Muitas conseguiram educar os filhos, comprar um carro, sua primeira casa, viajar. Tudo vendendo Tupperware. Seguimos encorajando isso.

Ecoa: Os potes Tupperware são feitos de plástico, um material que leva séculos para se decompor e tem um impacto brutal no ambiente. De que forma esta nova fase da Tupperware prioriza a sustentabilidade?

Patrícia Braga: Em primeiro lugar, o Tupperware não é qualquer pote. Estamos falando de uma marca que foi pensada e produzida para durar. Não se trata destes plásticos mais baratinhos que a gente compra em site e que quebra na primeira queda. Ou, pior ainda, plásticos que soltam elementos tóxicos na sua comida. A marca já foi criada com o propósito de não desperdiçar alimentos, usar o melhor tipo de material para a saúde, e evitar o descarte. Isso foi ficando cada vez mais forte com o tempo. Hoje um produto Tupperware tem 10 anos de garantia. Ou seja, é um prazo mínimo que a gente garante que este produto vai durar. A nossa produção também vem se modernizando: hoje 95% do material que entra na fábrica é utilizado e o restante é encaminhado para coprocessamento, ou seja, para fazer outros produtos de plástico, como interruptores de luz, etc. Nosso foco da sustentabilidade é oferecer soluções duráveis e reutilizáveis que reduzem o desperdício e substituem plásticos descartáveis, aliando inovação, praticidade e design inteligente.