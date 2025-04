Empreendedor indígena cria corante têxtil à base de mandioca

Cultivada há mais de 4 mil anos, a mandioca é muito mais do que um alimento para o Brasil. A raiz está presente no folclore, na cultura e na nossa história. Pois agora ela também pode estar na sua roupa: o empreendedor indígena Sioduhi Paulino de Lima, da etnia Piratapuia, do Alto Rio Negro, criou uma tecnologia que transforma cascas de mandioca em corantes têxteis naturais, com técnicas que não poluem o ambiente e estimulam conhecimentos ancestrais.

O ManioColor é produzido em São Gabriel da Cachoeira (AM) e utiliza resíduos da chamada mandioca brava, que tem alto índice de ácido cianídrico. Ele é extraído pelas mulheres das comunidades locais - lideradas pela mãe de Paulino - com fogo de lenha em casas de forno tradicionais. "A técnica inclui um processo especial de raspagem da mandioca. Existem três camadas na raiz: a parte do amido e entre as películas. A película do meio é rica em taninos, elemento químico que protege contra fungos, bactérias e que aumenta também o nível de fixação em tecidos. As cores vão depender da variedade da mandioca, algumas puxando mais para o salmão dourado, outras para o rosé", explica.

Paulino conta que saiu de sua comunidade quando ainda era muito jovem. Depois de alguns anos em São Paulo, onde estudou técnicas de modelagem e vestuário, sentiu a necessidade de voltar para a Amazônia. "Lutar pelos direitos indígenas estando distante dos nossos territórios não é a mesma coisa. Só aqui posso sentir as dores reais. Aqui vou para a roça com minha mãe, desenvolvo o trabalho com as mulheres. Quero trazer uma nova perspectiva para a moda e impactar positivamente o local de onde eu venho", diz.