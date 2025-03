O papel do setor privado na sustentabilidade

Exemplos não faltam. Davi Canassa, CEO da Reservas Votorantim, falou sobre o PIB da floresta, ideia que ele já havia defendido aqui mesmo na coluna, afirmando que floresta em pé é um negócio para dar lucro.

No Impacta Mais, fórum de economia de impacto, organizado pelo Impact Hub, Fabricio Moreira, da Saint-Gobain, falou sobre a sustentabilidade como possibilidade de negócio, especialmente em relação à economia circular. "O resíduo lixo é uma matéria-prima, ela tem um valor enorme para a indústria. É uma matéria-prima confiável que resolve o problema do planeta e resolve o problema da indústria ao reduzir o uso de matéria-prima primária e o impacto ambiental".

E não é apenas de olho em negócios diretos que as empresas podem participar. O Fundo Vale, por exemplo, investe na aceleração de startups com foco em regeneração florestal. Um exemplo dessa atuação é a Belterra, que planta agroflorestas em áreas degradadas. Márcia Soares, gerente de Amazônia e parcerias do fundo, destacou que a organização tem financiado ações que possam aumentar a resiliência da economia de impacto. "A agenda climática é uma agenda econômica e é uma agenda social acima de tudo", disse.

Pensando na atuação local com impacto direto sobre pequenas comunidades, André Ferretti, gerente de economia da biodiversidade da Fundação Boticário, argumenta que a adaptação para as mudanças climáticas exige ações específicas para cada local, considerando as condições sociais, econômicas e ambientais. "Os negócios de impacto têm tudo a ver com isso, porque são alternativas para gerar renda, mudar realidades locais e contribuir para a sustentabilidade no local", diz.

A transição para uma economia sustentável e a busca pela neutralidade de emissões não são apenas imperativos ambientais, mas também trazem oportunidades econômicas. Se quisermos um futuro com menos emissão e uma economia que respeite o planeta, as empresas precisam se jogar de vez nessa missão, mudando o jeito de fazer as coisas.

A COP30, nesse contexto, será um palco para consolidar esses compromissos e viabilizar ações concretas, transformando o potencial da sustentabilidade em realidade para a economia nacional. Ou, nas palavras de Helder Barbalho: "Que possamos fazer desta COP uma COP que deixe de ser apenas de intenções e seja uma COP de implementações".