Diretora-geral do IBGC aponta: governança custa caro, porém reduz riscos

Na entrevista a seguir, Valéria ajuda a trazer este conceito para mais perto, mostra o porquê a governança facilita as tomadas de decisões e ainda fortalece uma imagem mais positiva da empresa.

Ecoa: O G, de governança, é a letrinha mais escondida do ESG. Por que é tão difícil falar sobre ela?

Valéria Café: Talvez porque ela não seja muito óbvia. A sigla ESG veio do mercado financeiro em 2004 e ficou meio abandonada até 2020, quando surgiu a pandemia. Foi então que o mercado passou a se preocupar com a saúde e o bem estar no mundo e de que forma isso impactava os negócios. Os riscos ambientais e sociais entraram nessa conta, e, principalmente, a forma como a governança entrava na prevenção destes riscos. É importante trazer aqui o conceito de governança corporativa, que é um sistema formado por regras e políticas que garante que as iniciativas aconteçam de fato e não apenas no papel. Este sistema é formado por 5 princípios pelos quais as organizações são dirigidas e monitoradas: integridade, transparência, responsabilização (accountability), equidade e sustentabilidade. Acho importante conceituar primeiro para depois ver como organizar - e seguir - estes princípios.

Ecoa: Muitos destes conceitos são relativamente novos.

Valéria Café: Quem trouxe o conceito de governança para o Brasil foi o IBGC em 1995, quando traduziu o termo do inglês para o português. Entretanto, a governança evoluiu de acordo com o mercado. Nosso código é feito a muitas mãos e traz a evolução da sociedade brasileira. O conceito de equidade, por exemplo, mudou muito. Antes, tratava-se apenas de como o mercado de capitais poderia enxergar da mesma forma sócios de diferentes tamanhos. Hoje, este conceito se tornou mais amplo e abrange todos que podem ser impactados pela governança de uma empresa. O próprio conceito de governança mudou e agora falamos no quanto a empresa impacta a sociedade. Além do mais, trouxemos o princípio da integridade, que é algo novo também.

Ecoa: E o que significa integridade dentro da corporação?

Valéria Café: Trata-se da prática e da promoção de uma cultura ética, evitando decisões sob a influência de conflitos de interesses, mantendo a coerência entre discurso e ação, preservando a lealdade à organização e o cuidado com suas partes interessadas, com a sociedade em geral e com o meio ambiente.

Ecoa: Escândalos recentes, como o caso das Americanas, apontam falhas graves deste princípio de governança?

Valéria Café: Qualquer caso de fraude ou escândalo corporativo mostra que há uma disfuncionalidade interna e, para que seja possível compreender em profundidade, é preciso analisar os comportamentos e vieses cognitivos e culturais dos envolvidos nesse ecossistema. Quem deveria monitorar e fiscalizar as atividades da organização? A cada caso como este sobe a régua da governança, aumenta o interesse sobre o assunto, todo mundo passa a prestar a atenção no que significa a governança e o que ela é capaz de fazer.

Ecoa: Dados recentes apontam que apenas 29% dos relatórios de sustentabilidade tiveram seus dados auditados. A falta de verificação externa propicia o greenwashing?

Valéria Café: A asseguração (verificação externa) é um olhar de fora, uma forma como as empresas podem saber se tudo está funcionando bem, além de chamar a atenção também para oportunidades que não foram vistas. Por enquanto, não é obrigatória, mas em breve será. Entretanto, isso custa dinheiro e muitas empresas preferem não pagar. É importante lembrar que a governança custa caro, sim, mas ela reduz riscos e fraudes. Portanto, é uma despesa que vale a pena.