Moda circular: como a C&A transforma roupas usadas em novas coleções

Dentro das iniciativas sustentáveis mais recentes, a marca lançou uma coleção de jeans rastreáveis, 100% produzidos com algodão certificado e que trazem blockchain, oferecendo aos consumidores a possibilidade de acessar um QR Code que mostra todo o processo produtivo da peça até chegar à loja. "Estes jeans trazem atributos sustentáveis e o pioneirismo da rastreabilidade da moda. Tudo sem custar nada mais: a moda circular tem que estar ao alcance de todos", comenta Correa. Leia a seguir o que diz o executivo, em entrevista exclusiva a esta coluna.

Ecoa: O Movimento ReCiclo é um exemplo prático de como a moda circular pode ser escalável?

Paulo Correa: Sim. Estamos comemorando um aumento de 30% na arrecadação de roupas, no ano passado, algo como esvaziar 14 mil armários inteiros. Este volume crescente que aumenta de maneira significativa mostra que o formato e o processo estão sendo entendidos e valorizados pelos nossos clientes. Temos um fluxo de circulação muito alto: quase um milhão de pessoas todos os dias passam por uma loja da C&A. Então imagine todas estas pessoas vendo uma urna para descarte e doação. A visibilidade deste assunto vem aumentando e cada vez mais gente pensa: "Já que vou passar na C&A, aproveito para deixar uma sacolinha de roupas que não uso mais".

Ecoa: O que vocês fazem com todas essas roupas?

Paulo Correa: Muitas delas são recuperadas e doadas para ONGs e instituições parceiras que atendem pessoas com algum tipo de vulnerabilidade social. O que não estiver em bom estado é encaminhado a parceiros que vão fazer o desfibramento, ou seja, transformar aquela peça em fibras, que darão origem a novos tecidos. Então, você consegue dar uma segunda vida para essas peças. Com isso, vamos gerando uma história de reciclagem. Uma destas histórias mais bonitas foi o caso dos jeans, por exemplo. Conseguimos desenvolver uma tecnologia em que o fio, depois de desfibrado, pode ser tecido como um novo jeans. E essas peças viraram uma coleção, que foi premiada. Tudo feito a partir de doações. É a circularidade plena mesmo. É lindo ver a moda virar moda de novo. Eu acho que este é o futuro do mundo, quando será normal um movimento em que tudo se recicla e vamos usando sempre o mesmo material de formas diferentes.

Ecoa: O brasileiro tem o hábito de descartar roupas com facilidade?

Paulo Correa: Baseado em todas as pesquisas que tive acesso, posso dizer que a vida das roupas no armário do brasileiro é mais longa se comparada a consumidores de outros países. No Brasil, por questões sócio-econômicas não é todo mundo que pode ficar descartando tudo - diferentemente de países com mais poder aquisitivo, como Estados Unidos e Europa. Por outro lado, aqui somos mais solidários. Vemos na nossa sociedade diversos caminhos e organizações que viabilizam doações de peças e isso faz com que tenhamos mais possibilidades nessa dinâmica da reciclagem.

Ecoa: A moda sustentável demanda um alto investimento da empresa, especialmente em novas tecnologias. Como este valor bate no caixa no final do dia?

Paulo Correa: Claro que existe um investimento. As peças recicladas, o jeans rastreável, nada disso acontece sem esforço. Você precisa ter um time, ter pessoas dedicadas a esse trabalho de desenvolvimento. Depois tem que ter outras pessoas que ajudam os fornecedores, muitas vezes fazendo consultoria para mostrar como eles devem fazer para garantir que o processo saia com um nível de consumo mais consciente e mais sustentável. Então tudo isso demanda tempo e investimento. Isso cai no bolso das empresas? Cai. Mas aí entram as crenças. A gente entende que isso é importante. Para aquele tipo de empresa que está muito mais focada no curto prazo só e tentando maximizar o lucro, talvez isso não tenha tanta importância. Mas estamos falando de futuro, do futuro dos nossos filhos.

Ecoa: E este investimento é repassado ao consumidor? Ele paga mais caro para ter uma peça sustentável?

Paulo Correa: Não. O preço não pode ser mais alto. Caso contrário vira um negócio de nicho, só as pessoas mais descoladas e que têm mais grana poderão comprar. E não faz sentido. A C&A é um lugar de democracia, de inclusão, e não de nichos. Esta é a pimenta que torna a sustentabilidade aqui dentro um desafio ainda maior.