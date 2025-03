Aumentam denúncias de assédio sexual no trabalho, diz pesquisa

"O dado mostra que as mulheres não aceitam mais este tipo de situação. Elas decidiram falar e estão derrubando algo que sempre foi tabu. Claro que o trauma persiste, mas elas agora têm mais coragem de se expor e confiam no canal para isso", observa Mauricio Fiss, diretor geral da Aliant. Segundo o executivo, os canais de denúncias, em geral, oferecem um espaço seguro para que as vítimas e testemunhas possam reportar situações de assédio sem medo de retaliação, e para sinalizar problemas estruturais que podem estar enraizados na cultura da empresa.

Para pouca surpresa, os possíveis assediadores são, a maioria, líderes ou gestores: 58,4%. De acordo com Fiss, é esperado que as principais reclamações caiam nas lideranças, uma vez que elas são as responsáveis por todo o andamento da rotina corporativa, incluindo o ambiente de trabalho, aumentos de salários, promoções, convivências.

Ele ressalta, contudo, que não é qualquer denúncia que é levada adiante. Para que uma denúncia seja considerada qualificada, ela deve conter informações detalhadas, como evidências, nomes das pessoas envolvidas, datas e descrições do incidente. A quantidade de informações em cada denúncia pode estar associada a diferentes fatores, como o nível de confiança que os colaboradores têm em relação aos canais de denúncias, a nitidez das comunicações sobre a

ferramenta, a intuitividade das formas de captação e a qualidade dos treinamentos. A pesquisa aponta que, no ano passado, 40% das denúncias de assédio sexual foram qualificadas e ocasionaram punições.

"Existe muita falta de conhecimento. É importante que todos os colaboradores tenham acesso a um manual de conduta. Só é considerado assédio sexual quando há repetição do ato e uma relação de subordinação entre assediador e assediado, colocando este ultimo numa situação de constrangimento", explica Fiss.

Diante de uma denúncia, o especialista recomenda que a empresa não confronte os envolvidos, o que pode expor demais a vítima, fazendo com que ela retire a queixa. Deve-se iniciar uma investigação, buscando outras fontes de forma anônima e discreta. "Uma pessoa que assediou alguém já deve ter feito isso outras vezes. Então é preciso encontrar outros relatos, incluindo quem já saiu da companhia". Ele afirma que as investigações costumam ser rápidas e o resultado sai em 44 dias - com punições severas. "As empresas não estão deixando mais passar este tipo de comportamento", diz.

A Justiça do Trabalho também registrou um aumento de pedidos de indenização por assédio sexual. Houve um crescimento de 58% destes pedidos entre 2020 e 2024, sendo que 7 em cada 10 processos foram movidos por mulheres.

"Embora o aumento no número de denúncias possa ser interpretado como um sinal de maior exposição a problemas, ele é, na verdade, reflexo de uma maior maturidade no ambiente corporativo. As empresas estão aprimorando suas práticas de integridade, criando espaços mais seguros e transparentes para seus colaboradores", afirma Fiss.