Construtora investe em contratação de refugiados em obras

"É um ganha-ganha: nós promovemos a inclusão social porque estas pessoas precisam ser atendidas no Brasil e não podem ficar exclusivamente dependendo do Estado. As empresas devem entrar nisso e os refugiados precisam produzir. Todo mundo se beneficia", afirma Lucas Moura, gerente de comunicação e responsabilidade corporativa da Tenda.

O executivo conta que, no início, a ideia era atender apenas refugiados venezuelanos. Foi feito um teste com apenas três trabalhadores, que foram enviados de Brasília para uma obra em Goiânia. Tudo funcionou tão bem que logo o programa foi ampliado para outras nacionalidades, como Angola e Congo.

Por meio de um processo seletivo que conta com diversos profissionais, com suporte para documentação e assistência social, o programa foi reconhecido Fórum Global de Refugiados, promovido pelas Nações Unidas, considerado o maior encontro internacional do mundo sobre o tema. "Todos eles são admitidos em cargos de ajudantes e nas mesmas condições dos brasileiros. Muitos estão fragilizados e precisam de apoio. É comovente ver como os colegas de trabalho se mobilizam para recebê-los. Isso reforça nossa crença de que todas as pessoas merecem ter o seu lugar no mundo".