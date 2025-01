Lei, instalação e cobrança: desafios de recarregar carro elétrico no prédio

A NBR 17019 substitui alguns trechos da NBR 5410 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão, que determina condições e regras para instalações elétricas de baixa tensão. O texto ainda determina que as estações para veículos elétricos destinadas ao público devem ser projetadas buscando o fácil acesso ao ponto de recarga, além de estarem sinalizadas adequadamente.

A norma ainda orienta que seja instalado no quadro de distribuição um DR (disjuntor residual) visando a segurança dos usuários. Os cuidados necessários quanto a instalação de pontos de abastecimento de veículos elétricos em condomínios devem ser:

Seguir corretamente as normas de segurança descritas nas NBRs específicas sobre o assunto;

Manter todos os dispositivos, tanto da edificação quanto dos veículos, com a manutenção rigorosamente em dia.

Seguir as regras de segurança estipuladas nas Notas Técnicas do Corpo de Bombeiros, quanto às edificações multifamiliares com garagem;

Realizar as instalações com profissionais capacitados e habilitados em seus devidos conselhos profissionais, assim como, exigir a emissão das Anotações de Responsabilidade Técnica - ARTs, sobre as instalações.