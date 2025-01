R$ 15,4 mi e único no Brasil: como é o carro com o IPVA mais caro de SP

O Governo de São Paulo já divulgou a tabela com valores venais dos veículos e o calendário de pagamento do IPVA 2025 no estado. É a hora do proprietário descobrir quanto pagará de imposto sobre o seu carro e, para uma pessoa específica, o valor do tributo chegará a impressionantes R$ 616.500,56.

Esse é o montante devido pelo dono do único Aston Martin Valour emplacado no estado paulista e no Brasil. O superesportivo inglês foi lançado em 2023 para comemorar os 110 anos da marca e teve apenas 110 unidades produzidas: todas com motor 5.2 V12 biturbo de 715 cv e o único câmbio manual de seis marchas entre os V12 do mundo atualmente.

O visual inspirado no Aston Martin RHAM/1, que correu as 24h de Le Mans nos anos 70, traz dianteira com faróis redondos e capô saliente que acabou rendendo ao Valour o apelido de "Mustang inglês". Seu preço de tabela na Secretária da Fazenda é de R$ 15.412.514,00, que daria para comprar, por exemplo, 205 unidades do Fiat Mobi Like.