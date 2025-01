Loja de carros de luxo fecha e causa prejuízo milionário aos clientes

Rone Pereira é um desses casos. O empresário ingressou uma ação na Justiça para tentar recuperar o dinheiro de sua Chevrolet Silverado 2024, avaliada em R$ 500.000.

"Peguei zero (km) por R$ 509.000. Tinha 5.000 quilômetros rodados e o vendedor disse que me pagaria R$ 500.000. Fora isso ele contou que já havia comprador", explica Rone Pereira, que é de Ipanema (MG), mais 350 km distante de BH. Ele conta que desconfiou de algo, mas aceitou a proposta por já ter feito negócios anteriormente com a loja.

Achei estranho por causa da pressa. Me ligaram perguntando se eu queria vender a caminhonete porque tinha um interessado. Eu moro afastado, mas vieram buscar no mesmo dia e chegaram aqui meia-noite.

O negócio demorou mais que o esperado e o empresário então entrou em contato com a loja. A Prime Veículos teria dito que o primeiro comprador não teve o crédito aprovado, mas que outra conversação estava em andamento. Logo em seguida, Rone recebeu um pagamento pré-datado no valor de R$ 500.000.

O empresário afirma que esperou a compensação para então repassar o documento de transferência para a loja. O cheque, no entanto, não tinha fundos. Mas aí veio outra surpresa para o espanto do empresário: a caminhonete já estava no nome do novo proprietário.

"Não assinei nada, nenhum documento de compra e venda. Transferiram sem o meu aval", esbraveja Rone Pereira, que foi na polícia, colocou um alerta de furto/roubo na caminhonete e entrou com uma ação judicial no último mês de novembro para tentar reaver o carro ou o dinheiro. Agora, ele aguarda os desdobramentos do processo.