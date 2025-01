Carros mais caros: 17 modelos já aumentaram de preço em 2025; veja quais

A japonesa iniciou o ano com aumento de preço em dois modelos: HR-V e City. No SUV, o reajuste foi de até R$ 2.700. A versão de entrada EX saiu de R$ 154.000 para R$ 156.100. No caso da EXL, o acréscimo de R$ 2.600 levou o valor para R$ 163.700. Todas estão trazem o motor 1.5 flex aspirado de 126 cv e 15,5 kgfm de torque.

Já as variantes com o 1.5 turbo a gasolina de 177 cv e 24,5 kgfm são as que carregam os maiores aumentos. A Advance agora custa R$ 192.700 (+R$ 2.600) e a topo de linha Touring, que já havia ultrapassado os R$ 200.000, chega a R$ 204.200 (+R$ 2.700).

Reestilizado em outubro do ano passado, a linha City já virou a tabela e só as versões LX do hatch e sedã ficaram intactas em R$ 117.500. Já as EX subiram R$ 4.500, a EXL, R$ 4.000 e a Touring, R$ 4.300.

O hatch é oferecido nas versões LX (R$ 117.500), EX (R$ 129.500), EXL (R$ 137.200) e Touring (R$ 146.700). O sedã por sua vez, é um pouquinho mais caro em algumas opções: LX (R$ 117.500), EX (R$ 130.500), EXL (R$ 138.200) e Touring (146.700).

Chevrolet