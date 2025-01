Para que serve a posição B que vem no câmbio automático de alguns carros

A Toyota se dedicou deste muito cedo a construir modelos híbridos, e por priorizar isso tem até hoje um certo terreno a recuperar dentro do mercado de carros elétricos. Porém, ainda acreditando nos veículos com motores a combustão e elétricos, a marca japonesa recentemente adotou no câmbio de seus veículos híbridos uma opção 'B'. Você sabe o que ela significa?

O que aconteceu

Recentemente a Toyota acrescentou uma opção identificada pela letra B em seus modelos híbridos novos.

Para as pessoas acostumadas com os câmbios automáticos com as letras PRNDL, o B é o substituto para a letra L. B significa 'frenagem' (breaking em inglês) enquanto L significa 'baixo' (low em inglês).