Arco-íris noturno: o que está por trás de vídeo de laser em rodovia chinesa

O motorista que gravou o vídeo original relatou ter se sentido mais alerta após ser exposto aos raios, que alternaram as cores vermelha, roxa, azul e verde.

A comparação com a Rainbow Road (Estrada do Arco-Íris do videogame Mario Kart) é inevitável, gerando diversos memes e comentários nas redes sociais.

Um internauta afirmou: 'De quem é a ideia genial de cegar os motoristas? Parabéns, aqueles que não estão com sono agora estão desorientados".

"Isso vai me hipnotizar e fazer dormir imediatamente", comentou outra pessoa. "Parece a estrada do arco-íris do Super Mario", brincou um terceiro internauta.

O uso de lasers para manter os motoristas acordados é mais uma estratégia de segurança disponível mundo afora.

Outros países e montadoras de veículos já testaram ou estão testando tecnologias com a mesma finalidade, como sistemas de vibração nos assentos e sensores de movimento para detectar sinais de sono.