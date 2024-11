Por que seguradoras dão perda total em carros até mesmo após batidas leves

"Cada sociedade seguradora pode estabelecer nas condições contratuais de seus produtos os critérios condizentes com sua política de regulação de sinistros. Como exemplo, uma seguradora pode atribuir indenização integral quando for verificado sinistro de valor igual ou superior à monta de 70% do valor total de garantia. Esse percentual é atribuido pela própria seguradora".

Caso o custo do conserto ultrapasse 75% do valor do veículo estabelecido na Tabela Fipe, a seguradora considera a perda total e indeniza 100% do valor do montante, explica André Costa, CEO da Touareg Seguros.

Essa porcentagem, no entanto, pode variar de acordo com a seguradora e a apólice contratada. Costa esclarece que o fato de um veículo ter sido indenizado por uma seguradora como perda total não inviabiliza necessariamente seu reparo e posterior utilização.

"É essencial avaliar o local da colisão e os itens danificados. Por exemplo, em uma batida na traseira, onde o motor e seus componentes podem não ter sido comprometidos, a substituição das peças de funilaria pode ser suficiente para que o veículo volte a ficar em excelentes condições de uso".

Para Rodrigo Herzog, diretor da Porto Seguro, a decisão de classificar um veículo como perda total leva em consideração não apenas o custo do reparo, mas também a respectiva segurança após a intervenção.

"Garantir que veículos sem condições de circulação não continuem nas ruas é fundamental para reduzir os riscos de novos acidentes", afirma.