O que diz Justiça sobre apreensão de CNH para cobrar pessoas endividadas

Decisão do STF (Supremo Tribunal Federal) tomada em fevereiro de 2023 considerou constitucional a apreensão judicial da CNH (Carteira Nacional de Habilitação) e do passaporte de cidadãos com dívidas não pagas dentro do prazo.

Contudo, conforme a decisão dos ministros, a apreensão só pode acontecer caso "não avance sobre direitos fundamentais" e deve observar "os princípios da proporcionalidade e razoabilidade". Dívidas alimentares também estão livres da apreensão de CNH e passaporte, bem como motoristas profissionais.

Além disso, apesar da decisão do Supremo, que é a última instância do nosso Judiciário, o recolhimento da CNH e do passaporte de devedores inadimplentes está longe de ser um tema unânime entre os magistrados e a decisão pode variar caso a caso.