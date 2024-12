VW Nivus 2025: como anda, quanto custa e o que mudou no SUV cupê compacto

Melhoria no consumo

Imagem: Marlos Ney Vidal/Autos Segredos

A motorização continua a mesma, mantendo, em todas as versões, o motor 1.0 200 TSI de três cilindros turbo flex, capaz de render até 128 cv de potência e 20,4 kgfm de torque, acompanhado da transmissão automática de seis marchas.

De acordo com a Volks, apesar de manter os números de potência e torque, o propulsor ganhou ajustes para se adequar aos novos limites de emissões e poluentes, que passam a valer em 2025.

Tais ajustes, combinados com melhorias na parte aerodinâmica, resultaram em uma discreta melhoria no consumo, de até cerca de 700 m por quilômetro rodado no ciclo rodoviário.

De acordo com o ciclo do Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia), as novas médias do Nivus são de 8,6 km/l na cidade e de 10,3 km/l na estrada com etanol. Com gasolina, sobem para, respectivamente, 12,4 km/l e 14,8 km/l.

Vale destacar que a versão de entrada Sense por ora mantém o design antigo, enquanto a inédita opção esportiva GTS do Nivus chega no primeiro semestre de 2025, equipada com o motor 1.4 turbo flex de 150 cv e 25,5 kgfm de torque.