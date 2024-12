Salão de Los Angeles: veja quais são os carros que serão lançados no Brasil

No programa Carona desta semana, Jorge Moraes mostra os principais carros da edição de 2024 do Salão de Los Angeles.

Diretamente da Califórnia, o apresentador confere de perto lançamentos importantes para o mercado brasileiro que já estão nos Estados Unidos.

As novidades incluem a Ford Maverick, que surgiu com novo visual na dianteira e na traseira, sem contar as várias mudanças internas na picape urbana.

O estande da Ford também destaca o Mustang GTD, a versão produzida em série mais potente e radical do esportivo que é um ícone da marca norte-americana - e cuja atual geração acaba de chegar ao Brasil, exclusivamente na variante GT Performance.