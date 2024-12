JAC Hunter encara Titano, Shark, Ranger e Hilux; veja duelo entre picapes

Aí não tem para ninguém. A JAC Hunter sobre com seus 1.400 kg. Todas as outras ficam bem distantes. A Ford Ranger pode levar até 1.070 kg dependendo da configuração cabine dupla. Já a Titano carrega 1.020, com a Hilux logo atrás, 1.000 kg. A Shark é a pior neste tópico, com apenas 790 kg.

Único item que a Titano leva é o de volume da caçamba. A Hunter, com 1.135 l, fica apenas na penúltima posição, atrás ainda de Ranger (1.250 l) e Shark (1.200 l). Só à frente da Hilux, que tem 1.000 l.

Motor e potência

Imagem: Divulgação

Aqui, amplo domínio da chinesa, mas da BYD. A Shark aproveita seu conjunto híbrido plug-in para prover 437 cv de potência. A Ford Ranger e seu V6 3.0 turbodiesel tem 250 cv.

Já a Hilux e seu 2.8 turbodiesel entregam 204 cv e a Titano, apenas 180 cv extraídos de seu 2.2 turbodiesel. A Hunter vem com um 2.0 turbodiesel de 191 cv.