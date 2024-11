Tecnologia que Tesla desprezou enxerga no escuro e chega a carros chineses

Ricardo Bacellar, especialista automotivo, comenta que a Tesla prefere utilizar sensores mais baratos, como câmeras e radares, pois acredita serem igualmente precisos quando combinados.

"O Lidar oferece vantagens como a operação eficiente em ambientes escuros. Ele consegue mapear imagens e objetos em 3D, enquanto os sensores da Tesla mapeiam em 2D", explica o especialista.

Os carros mais recentes a adotar essa tecnologia incluem o novo BYD Seal 2025, que chegará no ano que vem ao Brasil com sensores Lidar integrados. Este modelo, segundo a empresa, promete uma experiência de condução aprimorada com maior segurança e precisão na detecção de obstáculos.

Outro modelo que contará com essa tecnologia é o SUV híbrido plug-in Yangwang U8, também da BYD, previsto para ser lançado no Brasil até 2026. Esse SUV é reconhecido pelo grande sensor Lidar no teto, que contribui para a navegação autônoma e segura do veículo.

Além do BYD Seal e do Yangwang U8, vários outros veículos já utilizam ou estão prestes a adotar a tecnologia Lidar.

A Audi está testando veículos autônomos com sensores Lidar em várias cidades ao redor do mundo, visando melhorar a tecnologia de direção assistida. A Ford está colaborando com empresas de tecnologia para desenvolver veículos autônomos equipados com esse recurso.