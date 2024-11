BYD prepara chegada de SUV milionário que flutua na água, mas CNH é desafio

Outra função interessante do U8 é a capacidade de girar em torno do próprio eixo. Isso é possível pelo fato de o utilitário esportivo vir com quatro motores, um instalado em cada roda - eles podem girar em sentido oposto e com torque diferente, possibilitando esse giro em 360 graus.

Além dos motores elétricos, ele traz uma unidade 2.0 turbo a gasolina que ajuda na propulsão, mas atua na maior parte do tempo, como em outros carros híbridos da BYD, como um gerador para abastecer as baterias do sistema híbrido - no caso, com capacidade de 49 kW

Os números de performance são superlativos: 1.300 cv de potência e 103,5 kgfm de torque, com aceleração de zero a 100 km/h em 3,6 segundos - notável para um veículo que pesa mais do que 3.400 kg.

O elevado peso, de acordo com Marcelo Albino, é um desafio para a BYD homologar no Brasil o U8 como carro de passeio - já que, em nosso país, veículos com PBT (Peso Bruto Total, que é o peso do próprio veículo mais a respectiva capacidade de carga) superior a 3,5 toneladas é considerado caminhão. Portanto, exige condutor habilitado com CNH (Carteira Nacional de Habilitação) de categoria C.

O U8 tem, ainda, uma versão que vem de fábrica com um drone, que vai embutido em um compartimento no teto que se abre e libera o aparelho para sobrevoar o entorno do veículo.

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.