BYD terá rival da Porsche e SUV híbrido flex nacional no Brasil em 2025

O primeiro carro flex da companhia no Brasil e no mundo sairá da fábrica que a BYD está finalizando nas antigas instalações da Ford em Camaçari, na Bahia, e será um híbrido plug-in, de acordo com Stella.

A primazia caberá ao recém lançado Song Pro, cujo motor 1.5 aspirado, que hoje é abastecido exclusivamente com gasolina, passará a aceitar também etanol.

Quanto aos novos modelos que a BYD passará a oferecer no Brasil, destaque para a estreia da submarca de luxo Denza, que inicialmente terá três modelos eletrificados, todos importados da China: o sedã Z9, criado para concorrer com modelos alemães como Porsche Panamera; a minivan D9, exibida há alguns meses no Festival Interlagos, em São Paulo; e o SUV Bao 5, também apresentado no evento paulista.

Além disso, Stella Li confirmou a chegada do novo Song Plus, que via trazer dianteira redesenhada, mais potência e atualizações internas - cuja estreia pode acontecer ainda em 2024.

Outro SUV que será lançado no mercado brasileiro é o U8, que em outros mercados é comercializado pela submarca Yangwang, que designa os carros mais sofisticados e tecnológicos da BYD e que já tem exemplares circulando em nosso país. Grande, capaz de flutuar e navegar em áreas alagadas e com preço estimado em torno de R$ 1 milhão no Brasil, irá chegar até 2026.

