Golpe da fumaça: motoristas são enganados no posto com falsos defeitos

A Academia de Ensino Brasil Postos, especializada em capacitar profissionais do setor de combustíveis, reforça que a maioria dos frentistas é altamente qualificada e comprometida com a excelência no atendimento.

Renato da Silveira, diretor-comercial da entidade, diz que "a profissão de frentista e trocador de óleo tem ganhado cada vez mais valor, exigindo treinamento constante em segurança, manutenção automotiva e atendimento ao cliente. É fundamental ressaltar que o caso isolado ocorrido em Campo Grande não representa a realidade do setor".

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) informa que tem intensificado as fiscalizações para combater essas práticas ilegais. "A ANP realiza inspeções detalhadas e regulares nos postos de todo o país. Essas fiscalizações são essenciais para prevenir danos aos veículos dos consumidores e garantir a segurança nas estradas. Em casos de violação das normas, a ANP aplica sanções punitivas severas, que incluem a interdição e a instauração de processos legais contra os infratores".

