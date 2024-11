Professor roda 1 milhão de km com seu Verona e impressiona até a Ford

Recordes pelo mundo

Entre os veículos com a maior quilometragem, o recordista mundial é o cupê Volvo P1800 de 1966, com mais de 5 milhões de km, que pertenceu a Irv Gordon, um professor aposentado dos EUA falecido em 2018. Consta do Guinness World Records como o carro de passeio com mais quilômetros rodados por um único proprietário.

Outro recordista é o Mercedes-Benz 200D W115, que atingiu 4,6 milhões de quilômetros, a maioria deles como táxi em Atenas, Grécia. O proprietário, Gregorios Sachinidis, até comprou outros dois motores para manter o carro funcionando enquanto o propulsor original estava em manutenção.

Mesmo os veículos elétricos podem atingir uma quilometragem elevada. O motorista alemão Hansjörg von Gemmingen atingiu a marca de quase 2 milhões de km rodados com seu Tesla Model S P85 em abril de 2024, assegurando o registro no Guinness Book como o carro elétrico com a maior quilometragem conhecida.