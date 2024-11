Fiat divulga preços e consumo de Pulse e Fastback com motor híbrido flex

A nova motorização T200 Hybrid introduzida na gama de Pulse e Fastback é um sistema híbrido leve, que combina propulsão a combustão com uma máquina elétrica - no caso, uma unidade multifuncional de 3 kW de potência, que reúne as funções de motor de partida, alternador, unidade auxiliar de propulsão e sistema start-stop em uma única peça.

Novo gráfico no painel digital de 7 polegadas, disponível no Pulse e no Fastback Impetus, demonstra funcionamento do sistema híbrido Imagem: Divulgação

Para redução de custos, esse motor é acoplado ao sistema elétrico de 12 volts utilizado em carros convencionais - outros híbridos leves utilizam uma tensão de 48 volts, paralelamente à de 12 volts.

No Pulse e no Fastback, o motor elétrico multifuncional é conectado a uma bateria de íons de lítio, posicionada sob o assento do motorista, com corrente de 11 Ah e capacidade inferior a 1 kWh de armazenamento.

O "pulo do gato" para reduzir o custo ao consumidor, pois a tecnologia de íons de lítio ainda é muito cara, é complementar a capacidade de armazenamento de energia com a bateria convencional, aquela de chumbo-ácido e 12 volts que abastece os demais sistemas e fica no cofre do motor - essa bateria tem corrente de 68 Ah, ante 60Ah das versões não-híbridas de Pulse e Fastback.