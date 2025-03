VW Tera é revelado por inteiro e chega no 1º semestre; veja detalhes do SUV

A Volkswagen revelou por inteiro e sem nenhuma camuflagem neste domingo de Carnaval, na avenida Marquês de Sapucaí, no Sambódromo do Rio de Janeiro, o Tera - que será lançado neste primeiro semestre de 2025 no Brasil como o SUV de entrada da marca alemã.

Sem ainda revelar detalhes técnicos, preços e a lista completa de versões e equipamentos, a Volks finalmente apresentou o modelo concebido para ser o utilitário esportivo mais vendido e acessível da companhia, posicionado acima do Polo (preços a partir de R$ 96.490 na versão MPI) e abaixo de Nivus e T-Cross - que partem, respectivamente, de R$ 143.490 e R$ 119.990).

Na apresentação realizada há pouco no Sambódromo, Ciro Possobom, presidente e CEO da Volkswagen do Brasil, os preços do Tera serão "muito competitivos".